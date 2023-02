Allereerste carnavalsoptocht van Brabant: 'Ge wit nie wa ge ziet!'

De allereerste carnavalsoptocht van Brabant trok zaterdag weer door de straten. Traditioneel zijn ze in Wouwse Plantage jaarlijks een week voor het échte carnavals altijd de eerste. Het dorp in de gemeente Roosendaal heeft dit jaar de eerste 'normale' optocht sinds 2020. Daarna brak de lange coronatijd aan.

"Het kriebelt weer", zegt een van de organisatoren van het Mastepinnelaandse carnaval. Hij ziet ook de ontlading die op meer plekken voelbaar is in de aanloop naar carnaval van 2023. Jarenlang kon er niks. Nu mag het weer en gaat het weer eindelijk los, is het gevoel.

Langs de route stonden pakweg tussen de 2000 en 2500 kijkers, velen verkleed. Ze kwamen uit heel West-Brabant. Aan de clubkleding en de eigen kleuren te zien uit onder meer Roosendaal, Halsteren en Bergen op Zoom. De optocht in 'De Pin' is altijd een regionaal feestje.

Trekker

Deelnemers kwamen met hun wagens van nog iets verder weg: Dinteloord, Fijnaart, Ossendrecht en Woensdrecht. Sommigen hadden er een dagje uit van gemaakt. Het is over de binnenweggetjes wel paar uur rijden met de trekker en een grote wagen achter je die je ter plekke nog moet opbouwen.

Ze genoten van de sfeer, onder een grijs wolkendek. Maar het was droog met een graad of zeven op de thermometer. Sommige inwoners hadden statafels in de voortuin gezet en tuinstoelen om naar het schouwspel te kijken met een biertje in de hand.

Koning

23 deelnemers stonden er dit jaar in het programmaboekje. Dat is vergelijkbaar met voorgaande keren. Lokale deelnemers hadden iets gemaakt rond het motto van dit jaar: Ge wit nie wa ge ziet. Zo was er iemand die stilstond bij de hoge winkelprijzen.

Een andere deelnemer reed een grote pop rond van de koning op zijn troon en een ondersteboven gehangen roodwitblauwe vlag. Of het echt een boze boerenactievoerder was of dat hij het speelde was onduidelijk.

De plaatselijke bouwclub Hoevekestijn reed voor de laatste keer mee. Ze kunnen geen bouwloods meer vinden. Ze bouwden 21 jaar lang en haalden daarmee net niet het jubileum van 2 x 11 jaar. Dit was een laatste ereronde.