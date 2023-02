Kater gedumpt in houten kist: 'Lieve mensen, dit kan toch niet?'

Een rood-witte kater is zaterdag in een houten kistje gevonden in de struiken bij een weiland in Uden. Het was een hond die tijdens het uitlaten het houten kistje toevallig op het spoor kwam.

Een medewerker van een nabijgelegen honden- en kattenasiel wandelde zaterdagochtend met Ed, één van de honden van het asiel. Op nog geen tweehonderd meter van het asiel begon Ed te snuffelen en te blaffen in de buurt van wat struiken. Dat leidde tot de vondst van het kistje. De hulp van het nabijgelegen asiel werd ingeroepen. Eenmaal in het asiel maakten medewerkers het kistje open. “Toen vielen de monden wagenwijd open. Deze superlieve, rood-witte kater kwam heel verlegen uit de kist gelopen”, meldt het asiel op social media.

"Je moet er toch niet aan denken dat we het katertje niet gevonden zouden hebben."

“Lieve mensen, dit kan toch niet? Een kat in een afgesloten houten kistje met een paar luchtgaatjes erin in het struikgewas zetten. We weten niet hoe lang hij daar al heeft gezeten, maar gelukkig heeft onze goedzak Ed hem op tijd gevonden. Je moet er toch niet aan denken dat we het katertje niet gevonden zouden hebben.” Het asiel roept mensen op om zich te melden als ze tips hebben over de herkomst van het dier. De kat is niet gechipt en had een zwart vlooienbandje om. Ook heeft hij een klein hapje uit zijn rechteroor.