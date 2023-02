Vrouw die mogelijk ontvoerd werd, gezond en wel teruggevonden

De vrouw die mogelijk slachtoffer was van een ontvoering in Eindhoven, is zaterdagavond gezond en wel teruggevonden. De hulp van het ingeschakelde publiek leidde tot de gouden tip. Dat meldt de politie.

De politie maakte zich grote zorgen over het lot van een vrouw, die vrijdagavond mogelijk ontvoerd werd in Eindhoven. Ze lijkt tegen haar zin te zijn meegenomen in een blauwe Citroen C2 in de omgeving van het Stationsplein.

Volgens getuigen werd de vrouw om tien over zes vrijdagavond door drie mannen hardhandig in de auto geduwd. Dat zou zijn gebeurd na een ruzie met een van die mannen in de buurt van een bioscoop aan de Dommelstraat.

De auto, een ouder model Citroen C2, stond volgens de politie geparkeerd achter het VVV-gebouw aan het 18 Septemberplein. Daarvandaan zou de auto rechtsaf de Vestdijktunnel in zijn gereden om vervolgens door te rijden richting de Neckerspoel.

Meerdere getuigen

De politie ontving in eerste instantie een melding dat een vrouw hardhandig zou zijn meegenomen. Vervolgens hebben agenten ter plaatse onderzoek gedaan. Daar sprak de politie meerdere getuigen die onafhankelijk van elkaar het beeld bevestigden. "Het is nog niet duidelijk wat er vrijdag precies is gebeurd", aldus de politie.

Camerabeelden

Camerabeelden die gemaakt zijn in de omgeving zijn meegenomen in het onderzoek. "Misschien is het een storm in een glas water maar dit is iets wat we goed willen onderzoeken."

De politie zoekt nog getuigen die gezien hebben wat er vrijdagavond is gebeurd in de buurt van het Stationsplein of meer over de auto kunnen vertellen.