PSV na prachtig eerbetoon met grote cijfers langs FC Groningen

PSV heeft zaterdagavond met speels gemak gewonnen van FC Groningen. Na 90 minuten stond er een 6-0 eindstand op het scorebord. Een bijzonder feitje bij de overwinning van de thuisploeg was dat er zes verschillende doelpuntenmakers waren.

Na twaalf minuten kon het hoogtepunt van de wedstrijd al genoteerd worden. Dat hoogtepunt was alleen niet te zien op het veld, maar op de tribunes. Een mooie steunbetuiging aan de zieke woordvoerder van PSV Thijs Slegers. Met lampjes, applaus en een spandoek werd hem een hart onder de riem gestoken.

Daarna was het zaak voor PSV om vertrouwen te tanken richting het tweeluik met Sevilla voor de Europa League. Er komen voor de Eindhovenaren belangrijke weken aan waarin het strijdt op drie verschillende fronten.

Na een halfuur was het Luuk de Jong die een voorzet van Xavi Simons verzilverde. Al snel in de tweede helft was het de aangever die de 2-0 op het scorebord zette. Een prachtige krul in de bovenhoek zorgde voor een zorgeloze avond voor de thuisploeg.