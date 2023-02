In kist gedumpte kat is zwaargewond: 'Het is maar de vraag of hij het redt'

De roodwitte kater die zaterdag in een houten kistje werd gevonden in de struiken bij een weiland in Uden blijkt zwaargewond te zijn. Het dier is met spoed geopereerd. Kort nadat hij tijdens het uitlaten van een hond bij toeval door een medewerker van dierenambulance Hokazo gevonden werd, bleek dat de kat een pompende ademhaling had.

Zo'n pompende ademhaling wordt vaak veroorzaakt door stress. Dat zou in de situatie waarin de kat gevonden werd een goede verklaring kunnen zijn. Maar omdat de situatie in de middag niet verbeterde, is het dier - dat inmiddels Oscar wordt genoemd - voor onderzoek naar een specialist gebracht.

"Een aanrijding, maar ook mishandeling kan de oorzaak zijn."

"Daar heeft Oscar een tijdje in een zuurstofkamer gelegen", laat een van de medewerkers van de dierenambulance weten. "Toen ook dit niet hielp, is er een scan gemaakt. Daaruit blijkt dat Oscar een middenrifbreuk had." Dit is een gat in het middenrif, waardoor zijn organen in de borstholte terechtkomen en daardoor zijn longen verdrukken. "Dit soort inwendig letsel duidt in principe op een opgelopen trauma, dus er kan gedacht worden aan een aanrijding, maar ook mishandeling zou een oorzaak kunnen zijn."

"Wij duimen heel hard voor Oscas herstel."

De medewerker van de dierenambulance laat weten dat de operatie een heel zware ingreep is. "Het is maar de vraag of Oscar het gaat redden. Wij duimen in ieder geval heel hard voor zijn herstel. Mocht iemand een kleine bijdrage willen doen in de kosten van zijn operatie, dan wordt dat ontzettend gewaardeerd." LEES OOK: Kater gedumpt in houten kist: 'Lieve mensen, dit kan toch niet?'