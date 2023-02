Dit weer kun je verwachten met carnaval

Moeten de carnavalsvierders paraplu's en regenponcho's meenemen of zich extra warm aankleden? Volgens Roosmarijn Knol van Weerplaza krijgen we een relatief warme carnaval met alleen eind deze week en zaterdag kans op een spatje regen vanuit het westen. De temperatuur schommelt overdag rond de 10 graden en de wind is matig.

"Carnavalsmaandag en -dinsdag worden wat weer betreft de beste dagen", zegt de weervrouw. "Dan laat de zon zich het vaakst zien en dan kan temperatuur in het zonnetje zomaar nog een paar graden stijgen." Donderdag tot zondag waait er nog een matige wind, vanaf maandag neemt die in kracht af. Al deze voorspellingen zijn wel onder voorbehoud, niks zo veranderlijk als het weer", voegt Roosmarijn er nog snel aan toe. Relatief warm

Het vooruitzicht is een stuk gunstiger dan drie jaar geleden toen overal optochten werden afgelast vanwege het stormachtige weer. Ook in de nacht is het relatief warm. Door de bewolking gaat het zeker niet vriezen en blijft het zo'n 5 tot 7 graden. De vooruitzichten voor carnaval zijn dus gunstig. De laatste carnavalsdagen lijken vooralsnog de mooiste te worden, als het over het weer gaat.