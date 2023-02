Steekpartij volgde op ruzie tijdens feestje in huis Etten-Leur

De steekpartij die zaterdagavond plaatsvond in een huis aan de Julianalaan in Etten-Leur was het gevolg van een ruzie tijdens een feestje. Dat maakte de politie zondagochtend bekend.

Bij de steekpartij, die rond kwart voor negen plaatsvond, raakte een Roemeense man zwaargewond. "Zijn precieze identiteit moet nog worden vastgesteld", laat een politiewoordvoerder weten. De man is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is inmiddels stabiel. Rol onderzocht

In het huis hielden agenten twee Roemeense mannen (29 en 42) aan. Hun rol bij de steekpartij wordt onderzocht. Een vrouw die ook uit het huis kwam, raakte lichtgewond. Zij is meteen behandeld. De politie en de ambulancedienst schaalden in eerste instantie flink op, omdat er meerdere zwaargewonden leken te zijn. Daarom kwam ook een traumaheli naar de Julianalaan. LEES OOK: Man zwaargewond na steekpartij in huis Etten-Leur, twee verdachten opgepakt