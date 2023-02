Man zwaargewond na steekpartij in huis Etten-Leur, twee verdachten opgepakt

Bij een steekpartij in een huis in Etten-Leur is zaterdagavond een man zwaargewond geraakt. Een vrouw heeft lichte verwondingen opgelopen. Dat meldt de politie. Twee mannen zijn aangehouden als verdachten, een van hen is ook lichtgewond geraakt. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar de Julianalaan.

Een traumahelikopter is een eindje verderop geland en heeft een arts gebracht. Ook vier ambulances en acht politiewagens zijn ter plaatse gekomen. De straat is volledig afgezet.

De steekpartij gebeurde iets voor negen uur zaterdagavond. Een voorbijganger heeft de politie gebeld nadat er iemand op verdachte wijze uit het huis kwam.

Onduidelijk wie gestoken heeft

"In het huis vonden we een zwaargewonde man, hij is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een vrouw is lichtgewond geraakt, zij is door ambulancepersoneel behandeld. In de woning zijn twee verdachten aangehouden, het is nog onduidelijk wie van de twee gestoken heeft", vertelt een woordvoerder van de politie.

De woning wordt verder onderzocht op sporen en de politie doet onderzoek in de buurt. In totaal waren er zes mensen in het huis. De politie sprak eerder zaterdagavond van twee zwaargewonden maar stelde dat later bij naar een zwaargewonde man, een lichtgewonde vrouw en een lichtgewonde verdachte.