Cato (6) wilde katten helpen in Turkije maar dat vindt moeder te gevaarlijk

De 6-jarige Cato Keijser uit Eindhoven zag op het Jeugdjournaal de beelden van ingestorte gebouwen in Turkije en wilde er meteen naartoe om te gaan helpen. "Ik heb zelf een kat en wilde daar alle katten gaan redden die onder het puin lagen", vertelt Cato. "Mama vond dat te gevaarlijk, maar ik wilde toch iets doen om te helpen. Toen zei mama dat ik armbandjes kon maken en verkopen."

Moeder Marlies vertelt dat haar dochter in een filmpje iedereen opriep om te helpen. "Dit filmpje sloeg aan en in een mum van tijd zaten hier 11 kinderen armbandjes te maken. Ze kwamen uit haar hockeyteam en uit haar klas. Een vriendin die eigenlijk ergens zou gaan spelen nam dat speelmaatje mee om hier kraaltjes te rijgen. Het was een enorme gezellige bedrijvigheid hier in huis."