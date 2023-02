Gedumpte kater Oscar na spoedoperatie overleden

De gedumpte roodwitte kater die zaterdag in de struiken bij een weiland in Uden werd gevonden, is overleden. Een spoedoperatie kon het zwaargewonde dier niet meer redden. Dat meldt Dierenopvangcentrum Hokazo zondagochtend op Facebook. De kater had van de medewerkers van Hokazo al een naam gekregen: Oscar.

Frits van Otterdijk Geschreven door