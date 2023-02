Gesprongen waterleiding zorgt voor hoogwater, weg is weer vrij

Verkeer moet links houden 9foto: SQ Vision/Tom van der Put). Hoog en droog door het water (foto:SQ Vision/Tom van der Put). Verkeersregelaars begeleiden het verkeer (foto:SQ Vision/Tom van der Put). Volgende Vorige 1/4 Wateroverlast door een gesprongen waterleiding in Breda

De Bredase rondweg tussen Teteringen en Prinsenbeek is na uren weer vrijgegeven. Een gebroken waterleiding zette in korte tijd de weg vol water. Daarna lag het wegdek over een afstand van vierhonderd meter vol met modder. Tijdens de schoonmaak werd de weg afgesloten.

De politie kreeg rond half twaalf de eerste melding over wateroverlast. De Arduinstraat , Kapittelweg, Nieuwe Kadijk en Charles Petitweg stonden al snel blank. Omwonenden kregen te maken met bruin water of een lage waterdruk. Rond drie uur zondagmiddag had iedereen weer water. In eerste instantie dacht Brabant Water dat de straat rond half vijf weer schoon zou zijn, uiteindelijk duurde het tot negen uur zondagavond. Het fietspad en voetgangerspad naast de Nieuwe Kadijk wordt pas maandag schoongemaakt en blijft daarom afgesloten. Wasmachine uit

Omwonenden wordt door waterstoring.nl geadviseerd watergebruikende apparaten zoals boilers, wasmachines, vaatwassers uit te zetten. Vergeet dan niet de waakvlam van de geiser te doven.