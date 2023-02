Nog raadsel hoe vrouw op parkeerplaats om het leven kwam

De politie tast nog altijd in het duister over de dood van een 34-jarige vrouw uit Eindhoven. Zij werd vrijdagochtend om 07.00 uur gevonden op een parkeerplaats aan het Herodotusplein. De politie laat weten dat het ondanks een schouw op het lichaam nog steeds niet duidelijk is hoe de vrouw om het leven is gekomen.

De vrouw heeft een witte huidskleur en een tenger postuur. Ze liep volgens de politie op blote voeten en droeg op enig moment een groene trui. Deze is later teruggevonden bij een vijver voor een appartementencomplex in de buurt van de parkeerplaats waar ze gevonden is. Het is niet duidelijk hoe zij op de parkeerplaats terecht is gekomen.

De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben in de buurt van de parkeerplaats aan het Herodotusplein. Ze hoopt op die manier meer te weten komen over wat zich in de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 februari heeft afgespeeld. "Alle scenario's staan nog open", aldus een woordvoerder van de politie.

Ook hoopt ze dat flatbewoners in de buurt camerabeelden hebben die ze met de politie willen delen.