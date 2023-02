Cafés in brand gestoken voor verzekeringsgeld: verdachten voor de rechter

Zeven Ossenaren tussen de 26 en 78 jaar staan maandag voor de rechter voor het in brand steken van twee leegstaande cafés, valsheid in geschrifte en oplichting van verzekeringsmaatschappijen. De politie vermoedt dat de branden in 2017 zijn aangestoken en dat de verdachten hiermee flink wat geld probeerden te verdienen.

In de vroege ochtend van maandag 24 juli 2017 stond het leegstaand café ’t Fabeltje in Oss in brand. Omwonenden zeiden destijds dat het pand net was verkocht aan een vastgoedondernemer. Precies een week later was het weer raak. Rond hetzelfde tijdstip brak er weer brand uit, maar nu in het bovenste gedeelte van het café.

Een half jaar later, op 10 december, moest de brandweer uit Oss weer in actie komen vanwege een felle brand, toen in het leegstaande café De Schutskooi.

Hoofdrol voor 54-jarige man

Volgens justitie is een nu 41-jarige man uit Oss verantwoordelijk voor de brand op 24 juli 2017. Een 26-jarige man uit Oss wordt verdacht van het aansteken van de tweede brand.

De politie had al snel het vermoeden dat ze in opdracht handelden van een inmiddels 54-jarige man uit Berghem. Hij zou de broer zijn van de oud-eigenares van het voormalige café De Schutskooi.

Justitie verdenkt hem ervan dat hij via een trucje het verzekeringsgeld van de in brand gestoken panden wilde innen.

Oplichting verzekering

Voor de derde brand is nooit een verdachte aangehouden. Tijdens het onderzoek naar de brandstichtingen kwamen er wel vier medeverdachten naar boven. Het gaat om Ossenaren van 36, 44, 47 en 78 jaar, onder wie één vrouw.

Zij zouden valsheid in geschrifte hebben gepleegd. Volgens het Openbaar Ministerie hebben zij gerommeld met facturen en de papieren van energielabels. Een van hen wordt ook verdacht van het oplichten van een verzekeringsmaatschappij en een poging daartoe.



De zaak tegen de zeven verdachten, die tot een dossier van duizenden pagina's heeft geleid, is maandagmorgen begonnen. De rechtbank heeft er drie dagen voor uitgetrokken; de uitspraak staat vooralsnog gepland voor 24 maart.

