Carnaval voor Oekraïners: ‘Ze liepen binnen de kortste keren te dansen’

De ruim 250 Oekraïense vluchtelingen in Bergen op Zoom zullen waarschijnlijk raar opkijken als carnaval losbarst. Jan Kriele, vrijwilliger bij de opvanglocatie, zet zich daarom in om de Oekraïners een beetje thuis te laten voelen in het Krabbegat. “Ze zijn vreselijk enthousiast.”

Sinds de eerste Oekraïense vluchtelingen in Bergen op Zoom aankwamen, in maart 2022, zet vrijwilliger Jan zich in om ze een beetje thuis te laten voelen. En daar hoort carnaval natuurlijk bij. “Ze zijn totaal onbekend met dit fenomeen”, vertelt hij. “Maar ik heb gezien hoe ze reageerden op Sinterklaas en Kerstmis. Ze staan erg open voor onze cultuur”, merkte Jan ook. Hij kon zich voorstellen dat ze raar zouden staan te kijken als hier het feestgedruis volgende week losbarst. En daar wilde hij hen op voorbereiden.

“Mensen leven hier erg met elkaar mee.”

Hij verzamelde afgelopen woensdag wat hoedjes, maskertjes en gordijnen en riep iedereen bij elkaar om uit te leggen wat carnaval is en wat hen te wachten staat in Krabbegat. Jan is zelf lid van een dweilband en vroeg zijn bandleden om wat nummertjes te komen spelen. “Ik had de bandleden wel gewaarschuwd van te voren. Het kan natuurlijk zomaar zijn dat deze mensen helemaal niet in de stemming zijn om te feesten”, waarschuwde hij. “Als mensen bericht krijgen dat het niet goed gaat met familieleden, dan verandert de stemming. Mensen leven hier erg met elkaar mee”, weet Jan. Maar velen waren enthousiast. Al snel kwamen er ruim zeventig nieuwsgierige Oekraïners op de muziek af. “Ze verkleedden zich ook en binnen de kortste keren liepen ze te dansen”, vertelt Jan opgelucht.

“Het dialect in Krabbegat zal voor de meesten nog een flinke uitdaging zijn.”

Onder begeleiding van een dweilbandje kunnen Oekraïners die dat willen maandag mee naar de Grote Markt. “’s Middags is het dan kindervastenavend. Bergen op Zoom staat dan barstensvol met kinderen, hopelijk kunnen de Oekraïense kinderen en hun ouders ook even ontspannen”, vertelt Jan vrolijk. Er worden toneelstukken opgevoerd en daarna is er de mogelijkheid om mee te gaan dweilen. De taal zal nog wel een obstakel worden, verwacht Jan. “Oekraïens spreken ze allemaal perfect,” lacht hij, “maar het Nederlands en zeker het Carnavalse dialect zal nog wel een uitdaging zijn. De toneelstukken moeten ze vooral met een beetje met fantasie volgen”, grapt Jan.

“Ik hoop dat mensen zich een beetje thuis voelen, voor de tijd dat ze hier zijn.”