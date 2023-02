Brand volkstuintjes: bestuur zegt 'brandstichting', politie denkt van niet

Het bestuur van de volkstuintjes aan de Sluisdijk in Helmond gaat aangifte doen van brandstichting. Afgelopen zaterdag was er brand in een huisje op het volkstuinencomplex. Dat huisje werd in de as gelegd, vier andere huisjes liepen zware brandschade op. De politie gaat vooralsnog niet uit van brandstichting.

De tuinders kunnen niet meer op het volkstuinencomplex komen. De gemeente heeft het terrein maandag afgesloten omdat het gesaneerd moet worden. In de grond zit te veel PFAS. Dat is een verzamelnaam voor moeilijk afbreekbare chemicaliën. De sanering is omstreden. Het bestuur is het er niet mee eens en had bezwaar gemaakt tegen het saneringsplan. Maar volgens de gemeente is er een grote groep tuinders die wel wil dat de vervuilde toplaag vervangen wordt door schone grond.

"Die houtkachel is nooit aan geweest"

Vijf tuinhuisjes gingen zaterdagmiddag dus in vlammen op. Volgens Jos Henraat van het bestuur wordt er gewezen naar een houtkachel in een naastgelegen huisje dat de brand veroorzaakt zou kunnen hebben. "Maar die kachel was niet aan geweest", zegt Jos. Ook dat er nog iets gesmeuld kan hebben, sluit hij uit. "Op onze camerabeelden kun je ook zien dat er geen rook uit de schoorsteen komt." Volgens Jos is op de camerabeelden overigens ook geen verdachte te zien. "We zagen dat rond half vier in de middag de laatste mensen op het terrein waren. Een uur later begint de brand." En dus wil het bestuur dat de politie nog eens goed naar de zaak kijkt. De politie gaat er volgens een woordvoerder nog van uit dat er geen sprake is van brandstichting. Maar als er bij een aangifte daar aanleiding toe geeft, kan er alsnog een onderzoek volgen.

