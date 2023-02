Sporten zonder het k-woord: 'Lukt alleen als mensen er iets van zeggen'

RKC-doelman Etienne Vaessen kreeg afgelopen weekend volop ‘het k-woord’ naar zijn hoofd. Helaas is dat geen zeldzaam verschijnsel in de sportwereld. Een aantal Brabantse clubs nam maatregelen. Werkt dat?

En dat werkt, zegt voorzitter Ton Staaltjens. “De actie is pas een paar weken bezig, maar de consequentie is heel duidelijk. Daarom werkt het heel goed”, denkt Staaltjens. “Mensen spreken elkaar echt aan op hun gedrag.”

Voetbalclub Unitas’30 in Etten-Leur zette eind januari stappen tegen het veelvuldig gescheld langs de lijn en op het veld. Wie op het veld scheldt met kanker, krijgt een rode kaart. En toeschouwers die schelden met de ziekte lopen kans om weggestuurd te worden.

Sinds het invoeren van de regel hebben ze één keer het k-woord gehoord. De betreffende speler van het uitspelende team heeft, volgens de regels, meteen een rode kaart gekregen. “Hij reageerde in eerste instantie fel, maar hij het had kunnen weten: regels zijn regels”, vertelt de voorzitter trots.

Staaltjens weet ook dat de vele (media)aandacht rondom de nieuwe maatregel wel helpt. “De aandacht zwakt waarschijnlijk wel weer af. Dan is het aan ons om weer duidelijk te communiceren en de regels te blijven handhaven”, zegt hij.

Ook de hockeydames in Den Bosch begonnen in 2021 met een actie tegen het scheldwoord. Hockeyster Puck de Beijer nam het initiatief toen ze op het veld werd uitgescholden. Dat raakte haar: haar moeder was niet lang daarvoor aan de ziekte overleden.

De hockeyclub plukt nog steeds de vruchten van haar actie, vertelt Puck. “Het spandoek dat we daar toen ophingen, hangt er nog steeds. Je merkt gewoon echt dat mensen er rekening mee houden”, aldus de hockeyster. “Er is gewoon meer respect op het veld”, merkt ze.

Puck zelf is inmiddels bij MOP in Vught gaan hockeyen en heeft daar de actie ook meteen opgezet. Ze dragen badges met '#StopKK' op hun jasjes en zamelen met elke goal geld in voor het KWF.