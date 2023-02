Bever knaagt Brabantse bescherming voor het water weg

Waterschap Aa en Maas heeft veel last van gravende bevers in de dijken aan de Maas bij Oss. Nadat ze opnieuw uitgezet werden, hebben de dieren zich succesvol over Nederland verspreid. Ze graven overal hollen en dammen. Dat lijkt onschuldig, maar bij hoog water brengt het grote gevaren met zich mee. "Het is zo bizar, en het wordt alleen maar erger", zegt dijkbeheerder Gerard de Boer van het waterschap.

In het gebied dat De Boer beheert ziet hij een flinke toename van het aantal bevers. "Net zagen we weer een nieuw hol zitten. Dat zit nu nog een meter of tien van de rand van de dijk af, maar als hij er dichter naartoe gaat graven komen er meer problemen", legt hij uit. "Dan worden de dijken zwakker en kunnen ze verzakken."

Grote uitzetting

In 1988 werd de bever opnieuw uitgezet in de Biesbosch. Sindsdien is het aantal snel gestegen, tot ver buiten dat natuurgebied. "In Brabant alleen al hebben we zo'n vijfhonderd tot duizend bevers", legt De Boer uit. De beestjes veroorzaken gaten in de dijken. Daar kunnen machines in vallen, denk aan grasmaaiers, en er ontstaat een risico op dijkafschuiving. "Dat moet je echt niet hebben, daarom zetten we alles op alles om het tegen te gaan", legt de dijkbeheerder uit.

Oplossingen

Volgens De Boer kan het waterschap niet heel veel doen tegen de bever. "Het is een beschermd dier, daar gaan we ook heel zorgvuldig mee om. Als wij er een willen verplaatsen of weg willen halen, moeten we ons aan richtlijnen houden. Als we een bever vinden, houden we hem voor langere tijd in de gaten."

Komt de bever daarna te dichtbij, dan mag het waterschap ingrijpen. "We willen namelijk echt de veiligheid van de dijken kunnen garanderen. De mensen die hierachter wonen moeten gewoon droge voeten houden." De dijkbeheerders mogen de bevers vangen en verplaatsen, en in het ergste geval mogen ze de diertjes ook afschieten. Maar daar denkt De Boer liever niet aan. "Hoe meer overlast een bever veroorzaakt, des te meer wij kunnen. Doodschieten gebeurt alleen als het echt niet anders kan."

Onder controle

Op dit moment heeft Aa en Maas de bevers nog onder controle. "Anders kan ik hier als dijkbeheerder niet staan", zegt Gerard de Boer grappend. "Maar het is wel alle hens aan dek. Wij beheren een lange dijk en alle dijkbeheerders werken hard om het onder controle te houden. Het kost ons heel veel tijd en heel veel geld, maar we doen ons best."

