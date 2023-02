Tijd voor de finale! Welke van deze 11 is dé carnavalskraker van 2023?

De stembus van Kies Je Kraker is gesloten… en weer geopend! De eerste stemronde zit erop en van de 33 carnavals-hits zijn er nu nog 11 over. In de tweede ronde staan alle nummers weer op 0 en maakt iedereen weer evenveel kans! Welke is jouw favoriet?

Klik hier om te stemmen! Deze elf liedjes zijn nog in de race: Bennie Bekend - Als SWAT bende gij verkleed? CV Moeilijk Straal Van De Bizar Fraaie Kaart - Moeilijk straal

Gekuld - Onze jerrycan

Gullie & Lanterfantje - Ladders zat

Huub Hangop - Waar is m'n tosti-apparaat?

Jan Biggel - Als bij ons d'n haon weer kraait

Johnny Gold - De Waterleliedans

Peter Selie - JaoZeetie

Sjansjee - Wil je lekker bekken

Veul Gère - Ik bloei wir op

Vieze Jack - 't Is Carnaval De stembus voor deze tweede ronde is open tot donderdag 16 februari 20.00 uur. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens 3 Uurkes Vurraf op vrijdag. En die winnaar komt in een mooi rijtje te staan. Artiesten als Veul Gère, De Dorini’s, de Twee Pinten, Mosterd na de Maaltijd en Lamme Frans wonnen de award al eerder. Op de radio

Alvast lekker in de stemming komen voor carnaval? Luister dan tot en met donderdag tussen 19.00 en 20.00 naar de radio. Jordy Graat presenteert dan het radioprogramma Kies Je Kraker waarin hij keiveel carnavalsmuziek draait en dagelijks een tussenstand geeft over wie er in de 'Gouden Zone' staan: de top 5 op dat moment op alfabetische volgorde. Stemmen kan op omroepbrabant.nl/kiesjekraker. Alles weten over carnaval in Roeptoetgat? Kijk dan hier.