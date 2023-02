Met kettingslot inslaan op huis en auto's: daders herkenbaar in beeld

Beelden van twee jonge mannen die vorig jaar een huis en meerdere auto's vernielden in Etten-Leur, zijn door de politie openbaar gemaakt. Gewapend met ijzeren staven en kettingsloten gingen de twee tekeer. Dat deden ze samen met drie andere mannen. Twee van hen zijn al opgepakt.

Op 8 augustus vorig jaar sloeg de groep toe. Camera's in de buurt legden alles vast. Te zien is dat op klaarlichte dag vijf jonge mannen naar een huis aan de Dasseburcht rennen. Met ijzeren staven en kettingsloten rammen ze in op het huis. Ze schreeuwen en joelen en gooien meerdere stenen door het raam. Het gezin zit op dat moment in de achtertuin en is bang dat ze naar binnen komen, maar dat gebeurt niet.

De groep rent naar een pleintje achter het huis, waar auto's geparkeerd staan. Daar slaan de mannen meerdere auto's aan diggelen. "Het lijkt om mannen te gaan die zich onaantastbaar voelen", aldus de politie. Over hun motief tast de politie nog in het duister.

Onherkenbaar gemaakt

De politie heeft al twee van de daders opgepakt. "Ze houden de kaken stijf op elkaar als het over de anderen gaat", aldus een woordvoerder. De andere drie mannen worden nog gezocht. Van twee van hen zijn nu beelden naar buiten gebracht. Het gaat om mannen van zo'n 25 jaar oud. Omdat de derde verdachte vermoedelijk minderjarig is, is zijn gezicht nog onherkenbaar gemaakt. Hij krijgt een week de tijd om zich te melden, anders is ook zijn gezicht volgende week herkenbaar te zien in opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Mensen die meer weten over het motief of denken de daders te herkennen, wordt gevraagd om zich te melden bij de politie.