Man die stierf door omvallende boom, werd gevonden door zijn zoon

De man die om het leven kwam toen een boom op hem viel, is de 75-jarige eigenaar van het bosperceel in Schijf waar het ongeluk gebeurde. De man werd maandag aan het einde van de middag gevonden door zijn zoon, die het vreemd vond dat zijn vader nog niet thuis was.

De man, Ad Lambregts, woonde sinds 2009 op een landgoed aan de Achtmaalsebaan in Schijf waar ook regelmatig de fraaie tuin wordt opengesteld voor publiek. Hij was maandagmiddag aan het werk in zijn bosperceel dat grenst aan de Antwerpsebaan in Schijf.

Volgens een buurman was Lambregts in zijn eentje bezig om het stuk bos op te schonen. Op een gegeven moment moet dat fout zijn gegaan toen een van de bomen omviel. Volgens de buurman zou er in die omgevallen boom niet zijn gezaagd. Toen Lambregts tegen zessen nog niet thuis was, is zijn zoon hem gaan zoeken. Uiteindelijk vond hij zijn vader in het bosperceel.

De gealarmeerde hulpdiensten, onder wie een arts in een traumaheli, hebben nog geprobeerd de 75-jarige man te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De man overleed ter plekke.

Omdat het om een noodlottig ongeluk gaat, doet de politie verder geen onderzoek.