Dennis en Jelle beleven hun Franse Droom in Ik Vertrek

Van een bruisende stad naar een bijna slapend Frans gehucht. Oud-cameraman Dennis Stafleu van Omroep Brabant en zijn man Jelle Russner joegen hun droom na en verruilden Eindhoven met ruim 200.000 inwoners voor het Franse dorpje Saint-Bonnet-de-Condat met slechts 140 buurtbewoners. "Ik mis de hectiek van Eindhoven niet", vertelt Dennis.

Het stel kocht begin vorig jaar een leegstaande camping met twintig staanplaatsen, vier chalets en twee stacaravans. "Er moest veel aan gebeuren. De camping was al drie jaar dicht", vertelt Dennis. "We troffen een camping vol sneeuw aan, onkruid tot kniehoogte en een woonhuis zonder stroom. We vroegen ons af of de elektriciteit ooit nog zou werken." Het idee voor de emigratie kwam niet van Dennis. "Jelle wilde al heel lang Nederland verlaten om iets spannends te gaan doen. Ik kon dat niet, zo ver van familie en vrienden vandaan wonen." Toch ging hij overstag. "We zaten op een terras en ik zei tegen Jelle: Nog een jaar of drie, vier of vijf en dan ben ik er klaar voor om te vertrekken."

De coronatijd, een jaar na die toezegging, brachten de plannen in een stroomversnelling. "Ik werd tijdens mijn camerawerk op straat uitgescholden. Relschoppers gooiden stenen. Dat gaat aan je vreten. Ik lag drie dagen van te voren wakker als ik wist dat ik weer naar een coronademonstratie moest." De coronarellen in Eindhoven van 24 januari 2021 waren de spreekwoordelijke druppel. Dennis was die dag de cameraman die de demonstratie en de daarop volgende rellen live in vele huiskamers bracht. "Ook ik heb die dag klappen gekregen van de ME, in mijn knieholte. Er werd traangas gebruikt. Dat kreeg ik ook in mijn ogen, waardoor ik op een gegeven moment over stond te geven achter een prullenbak."

Dennis was er klaar mee en wilde zo snel mogelijk weg. "Het ligt niet aan de omroep, maar ik ben heel angstig geweest die dag. Dit wilde ik niet meer." Vlak daarna kwam de kans voorbij om de camping in het Franse gehucht over te nemen. "We hadden een checklist en we konden hier alles afvinken: chalets, een winkeltje, een barretje en een rivier langs de camping. Dan ben je gek als je verder gaat zoeken." Begin vorig jaar kregen ze de sleutel van hun droomcamping. "We zijn meteen volle bak gaan renoveren. Op 29 april was de grote opening. Het was een pittig jaar." Zoals elk Ik Vertrek-stel kenden ook Dennis en Jelle nogal wat tegenslagen. Zo hadden zij last van een hardnekkige plaag van boktorren, doorgebrande elektriciteitskabels en een dak dat aan alle kanten lekte.

Inmiddels zijn alle problemen opgelost en hebben de Eindhovenaren een duidelijke rolverdeling. "Jelle is chef administratie, ik ben chef schoonmaak en chef winkel", vertelt Dennis trots. Hij blikt terug op een zwaar jaar. "We hebben het hoogseizoen met twee man gedraaid, zeven dagen in de week. Wij draaien de enige bar en supermarkt voor de camping en het hele dorp. Het is af en toe best pittig en behelpen." Het stel is gelukkig in Frankrijk en zit nog vol plannen. Voor de première van de Ik Vertrek-aflevering zijn ze even terug in Eindhoven. "Ik raak hier meteen overprikkeld. Het is zo heerlijk rustig op onze camping. Die bergen om ons heen, de koeien, de geiten. Ik mis de hectiek van Eindhoven niet. Maar we hebben elkaar in het hoogseizoen echt vervloekt."