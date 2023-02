Zingende burgemeesters verrast door succes van hun carnavalskraker

“De aanvragen voor boekingen zijn op twee handen niet te tellen, echt ongelofelijk.” Burgemeester Han van Midden van Roosendaal is verrast door het succes van zijn carnavalskraker ‘Kom West’. Vorige week ging het nummer dat hij samen met zijn collega Frank Petter van Bergen op Zoom maakte, bij Omroep Brabant in première.

Als gelegenheidsduo ‘De Kettinkskes’ maken beide bestuurders in het lied reclame voor West-Brabant. ”Het doel om meer aandacht te krijgen voor onze regio is zeker gelukt”, aldus Frank Petter. “We zijn het Calimero-gevoel echt wel kwijt. Dit is de beste en goedkoopste reclame voor de regio sinds jaren”, vult zijn collega uit Roosendaal aan.