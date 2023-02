Estefano rent achter gewapende overvaller aan: 'Zou het zo weer doen'

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision. Foto: Dave Hendriks/SQ Vision. Volgende Vorige 1/3 Overvaller gezocht in Helmond

Een gewapende man heeft dinsdag een tabakszaak aan de Azalealaan in Helmond overvallen. Hij bedreigde een medewerker en vluchtte zonder buit. Toen Estefano Sangoer (31), medewerker van een naastgelegen winkel, de man zag vluchten, twijfelde hij geen moment. Hij rende achter hem aan in een poging de overvaller te pakken.

De gewapende overval werd iets voor twaalf uur gemeld. Estefano Sangoer werkt in Scooter Centrum Helmond, dat naast de tabakszaak zit. Hij stond net buiten toen de overvaller op de vlucht sloeg. "Hij liep recht op me af. Ik voelde dat er iets niet klopte. Hij had een sjaal om en capuchon op, zodat je alleen z'n ogen zag", vertelt Estefano. "Hij had ook zijn hand in z'n zak. Daarom heb ik me rustig gehouden toen hij me kruiste."

"Hem moet je hebben."

Vlak daarna kwam een buurvrouw naar buiten. Ze riep: 'Hem moet je hebben'. "Toen wist ik meteen dat het foute boel was en ben ik achter hem aangerend." Hij deed het zonder na te denken. "Het gebeurt en je doet iets. Ik vroeg me nog wel even af of hij een wapen zou hebben. Achteraf hoorde ik dat dat ook zo was." Toch heeft Estefano geen spijt van wat hij deed. "Ik zou het gewoon weer doen."

"We konden hem niet meer vinden."