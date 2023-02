Politie zet bij toeval truck vol drugslabketels en chemicaliën aan de kant

Bij een routinecontrole is de politie dinsdag gestuit op een vrachtwagen die volgeladen zat met drugslabketels en chemicaliën. Dit gebeurde op de Turnhoutsebaan in Goirle, vlakbij de grens met België.

De 39-jarige bestuurder, een man uit Tilburg, is aangehouden en zit vast in de cel. De politie doet verder onderzoek.

Volgens een woordvoerder was er geen speciale reden om de vrachtwagen er uit te pikken voor de controle. "Het was een willekeurige steekproef van agenten." Ook de douane was er niet bij betrokken.