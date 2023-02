112-liveblog: twee gewonden na ongeluk • woningbrand in Heesch

10.14

Een 59-jarige man uit Tilburg is dinsdagmiddag aangehouden, nadat hij met een mes over straat liep. De politie kreeg rond kwart over vier meldingen dat de man zich verdacht gedroeg in de omgeving van de Lieven de Keijstraat.

Toen agenten hem even later staande hielden, bleek dat hij het mes bij zich had. Later werd in zijn huis ook nog een nepwapen gevonden. Beide zijn in beslag genomen. De man mocht na zijn verhoor weer naar huis. Hij kreeg twee bekeuringen.