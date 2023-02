Tamara weigerde maandenlang hulp maar ze woont nu niet meer in haar auto

Tamara uit Oss, die maandenlang in een auto woonde aan de Spoorlaan in Oss, is maandagavond met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar auto en het afval dat ze daarin had verzameld, zijn door de gemeente weggehaald.

"Ze is uitgebreid onderzocht, daarna mocht ze het ziekenhuis verlaten", laten BrabantWonen en de gemeente Oss in een gezamenlijke verklaring weten. Sinds Tamara terechtkwam in een hoog opgelopen burenruzie en een conflict met de woningbouwvereniging, woonde ze sinds afgelopen augustus samen met hondje Pebbles in haar auto. Naar de daklozenopvang, het Verdihuis in Oss, wilde ze niet, omdat Pebbles dan niet mee mocht. Maar daar is ze nu tóch naartoe gegaan. De instanties zaten in hun maag met de situatie rondom de vrouw, omdat ze aangeboden hulp aanvankelijk niet accepteerde. "Ze kreeg en krijgt oplossingen aangeboden. Die kan ze accepteren. Tot die tijd kan ze tijdelijk terecht in het Verdihuis", laten de instanties woensdag weten.

De auto van Tamara, die maanden haar woning was (foto: René van Hoof).