Uit huis gezet en maanden in je auto wonen, het gebeurt niet zomaar

Het verhaal van Tamara die in een auto woont in Oss, leidt tot veel reacties. Lezers vragen zich af hoe zoiets mogelijk is in Nederland. Toch gebeurt het niet zomaar. Woningcorporatie BrabantWonen en de gemeente Oss leggen uit welke stappen er worden genomen voordat iemand uit huis wordt gezet: "Een uithuiszetting is altijd het allerlaatste middel.”

Lobke Kapteijns Geschreven door

Tamara is naar eigen zeggen uit huis gezet na een hoog opgelopen burenruzie en een conflict met BrabantWonen. Wat precies de achtergronden zijn, wil BrabantWonen niet vertellen vanwege de privacywetgeving. Maar een besluit om iemand uit huis te zetten, wordt volgens een woordvoerder ‘zelden genomen.’ In totaal waren er bij BrabantWonen in totaal vijf huisuitzettingen in 2021, weet Karin Linders, woordvoerder van BrabantWonen. Dat ging volgens haar om uitzettingen vanwege huurachterstand en vanwege overlast. “Een woningcorporatie neemt dit besluit ook nooit alleen. Een rechter doet een uitspraak om een huurovereenkomst te ontbinden. Die doet dat altijd op basis van een uitgebreid en zorgvuldig aangelegd dossier", legt Linders uit.

"Dit doen we alleen als we zien dat de overlast in de buurt heel heftig is of als de bewoner echt geen hulp accepteert."

Als huurder van een huis, wordt er wat van je verwacht. De wet stelt dat een huurder zich ‘goed’ moet gedragen. Je moet je huis netjes bijhouden, op tijd je huur betalen en een fatsoenlijke buur zijn. Dus geen herrie tot diep in de nacht, geen afvalhoop in je tuin waardoor er ongedierte rondloopt, of mot met je buren. Een klein deel van de mensen vindt dit volgens Linders erg lastig. "Als er sprake is van overlast onder buurtbewoners probeert de woningcorporatie partijen met elkaar aan tafel te krijgen, zodat het wordt opgelost. Of er wordt buurtbemiddeling ingezet, dan krijgen bewoners hulp om tot een goed gesprek te komen." Toch zijn er volgens haar nog altijd situaties waarbij een conflict zo hevig is, dat het niet meer te lijmen is met een gesprek.

"Een uithuiszetting is altijd het allerlaatste middel."