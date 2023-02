Rugblessure zit Tim van Rijthoven dwars in jacht op top 100: 'Frustrerend'

Tim van Rijthoven blijft voorlopig de eendagsvlieg binnen het tennis. De Roosendaler piekt dit jaar op de verkeerde momenten en blijft aanmodderen met zijn rug. Tijdens het ABN Amro Open strandde hij in de eerste ronde en dus ligt de druk op de komende weken wanneer hij de top 100 moet bereiken.

Woensdagmiddag verloor Tim van Rijthoven in de eerste ronde van het ABN AMRO Open tegen Maxim Cressy, de nummer veertig van de wereld. Geen schande, maar het leverde de Roosendaler geen punten op in jacht naar een plek in de top 100.

Na zijn verloren partij op het ABN AMRO Open vertelde Van Rijthoven in eerste instantie dat hij niet bezig was met zijn jacht op de top 100 maar een minuut later moest hij toegeven dat het wel een rol speelt.

“Ik moet zoveel mogelijk gaan spelen om in de top 100 terecht te komen. De komende weken gaan we naar Italië, Frankrijk en Zwitserland. Bij twee van de drie toernooien sta ik eerste geplaatst. Daar moet ik de punten binnenslepen.” Hij slaat de grotere toernooien in Amerika over omdat het daar lastiger is om punten te sprokkelen.