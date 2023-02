Lisa heeft geen scootmobiel meer nodig nadat ze werd 'genezen' door gebed

Voorganger Tom de Wal roept door de microfoon: "In de naam van here Jezus Christus, de zoon van God! Ik neem autoriteit over deze ziekte, over deze kwaal! Wees genezen, wees gezond in Jezus’ naam!" Een vrouw die last had van artrose in al haar botten, vertelt dat alle pijn weg is. Enthousiast rent ze door de zaal: "Hallelujah!"

De vrouw is een van de vele mensen die zeggen dat ze genezen zijn tijdens een dienst van Frontrunners Ministries uit Werkendam. De evangelische organisatie van Tom van de Wal houdt genezingsdiensten door het hele land en trekt daarmee volle zalen. Loes Krabben en Sanne Hoeks, redacteuren van Omroep Brabant, bezochten zo'n dienst en keken hun ogen uit. Loes vertelt: "Mensen die pijn hadden in de schouders en nek, hadden er ineens geen last meer van. Een man met Parkinson vertelde dat hij zich veel beter voelde. Een jongen met leukemie zei dat hij veel minder pijn had." Dat klinkt te mooi om waar te zijn. Om het beter te begrijpen, spraken we met Lisa. Ook zij zegt genezen te zijn tijdens een bijeenkomst van Frontrunners. "Mijn scootmobiel heb ik sinds die dag niet meer nodig en ik kan gewoon weer fietsen", zegt ze opgewekt. "Ik was al geopereerd aan mijn dubbele hernia, maar die operatie was mislukt. Ik had nog steeds veel pijn en zat in een scootmobiel." Sinds haar ontmoeting met Tom de Wal en zijn team is haar leven voorgoed veranderd.

"Ik wist niet wat me overkwam."

"Tijdens een les over genezing, leerden we uit de Bijbel en brachten we het in de praktijk. Later die dag was er een genezingsdienst, maar daar kon ik helaas niet bij zijn. Tom riep alle mensen die er die avond niet bij konden zijn op om naar voren te komen. Dus liep ik naar voren." Er werd voor Lisa gebeden, maar haar pijn was nog niet helemaal weg. "Toen kwam er iemand naar mij toe die zei: 'Jij hebt nog steeds rugpijn, hè?'. Ik zei: 'Ja, dat klopt.' Hij ging voor mij bidden en ik voelde mijn hele rug warm worden. Ik wist niet wat me overkwam", vertelt Lisa stralend.

"Die dag heeft mijn leven absoluut veranderd."

Toch was de pijn nog niet helemaal verdwenen. "Ik voelde wel dat God wat wilde doen, want er gebeurde al iets. Ik vroeg aan iemand van mijn kerk of diegene nogmaals voor mij wilde bidden. Hij bad nog een paar keer voor me en alle pijn was totaal weg." Vanaf dat moment is het leven van Lisa nooit meer hetzelfde. "Mijn hele toekomst ligt weer voor me open. Die dag heeft mijn leven absoluut veranderd." Is ze nog steeds volledig genezen? "Bijna, ik ben van alle klachten af die ik had. Ik moet nu alleen nog sterk worden. Daar gaat tijd overheen, maar ik klaag niet", zegt ze met een glimlach. Wil je weten hoe het er tijdens zo'n genezingsdienst aan toe gaat en wil je het hele verhaal van Lisa horen? Luister dan naar aflevering 2 'Dokter God' van de Omroep Brabant podcast Op Hoop van Zegen.

