15 hazen verscheurd door hazewindhonden, nog eens drie stropers opgepakt

De politie heeft woensdagochtend in Mill, Heesch en Wanroij nog eens drie mannen aangehouden, die afgelopen oktober betrokken zouden zijn geweest bij een strooptocht. Toen werden in het buitengebied van Mill al vier stropers gearresteerd, nadat agenten onder meer een zak met vijftien dode hazen in een auto vond. Die zouden zijn verscheurd door hazewindhonden.

De politie kreeg afgelopen najaar al langere tijd meldingen van mogelijke stroperij in de omgeving van Mill. Stropers zouden daar met speciale lichtbakken de weilanden afspeuren naar wilde dieren, om er vervolgens hun honden op af te sturen.

Bij een georganiseerde actie van de politie in de nacht van 16 op 17 oktober was het meteen raak. Boa's zagen twee auto's met lichtbundels over de weilanden schijnen.

Frontale botsing

Toen agenten besloten de auto's te controleren, ging een van de auto's er snel vandoor. De andere probeerde ook te ontkomen, maar knalde daarbij bijna op de politieauto en botste vervolgens alsnog frontaal op de auto van de handhavers. De inzittenden, een man uit Helmond (62) en een uit Den Bosch (55), konden vervolgens worden aangehouden.

Door de klap werd de auto van de stropers volledig vernield. Na controle bleek de wagen speciaal gemaakt voor de stroperij, met bijvoorbeeld extra verlichting. Ook vonden de agenten op de achterbank een zak met vijftien gedode hazen met bijt- en scheurwonden.

Achtervolging

Even later zagen surveillerende agenten de tweede auto rijden. Er volgde een korte achtervolging, die voor de vluchtende auto eindigde in een droge sloot. Daar kon de politie nog twee mannen uit Eindhoven van 24 en 34 jaar aanhouden. Ook werden zes hazewindhonden in beslag genomen.

De afgelopen maanden heeft de politie het onderzoek naar de stroperij voortgezet. Dat leverde woensdag dus nog eens drie arrestaties op. Het gaat om mannen uit Mill (45), Heesch (46) en Wanroij (44). Wat hun rol precies is geweest, is nog onduidelijk.

LEES OOK: 15 hazen verscheurd door hazewindhonden, vluchtende stropers rammen auto