Sterrenrestaurant stopt ermee omdat het coronasteun moet terugbetalen

Chef-kok Pieter Bosters en maître-sommelier Simone Tak stoppen per direct met hun sterrenrestaurant Mijn Keuken in het voormalige gemeentehuis in Wouw. Een van de redenen is dat ze alle coronasteun moeten terugbetalen omdat ze in die periode anderhalf procent te veel omzet hebben gedraaid. “Het doet pijn als je dan dit besluit moet nemen.”

Niek de Bruijn Geschreven door

“Ik heb zeventien jaar lang mijn ziel en zaligheid in dit restaurant gelegd”, vertelt de chef-kok. “Ik ben meer in dit restaurant geweest dan thuis.” Het spookte al een aantal maanden door hun hoofd, maar nu is hun besluit definitief. “We zijn niet over een nacht ijs gegaan, maar dit is uiteindelijk het verstandigst.” Het bedrijf had al last van de krapte op de arbeidsmarkt. Momenteel werken er slechts twee koks in de keuken en één iemand in de bediening. Ook de stijgende inkoopprijzen en vaste lasten, hielpen niet. Maar dat ze alle coronasteun terug moeten betalen is de druppel. “Om ons team aan het werk te houden, hebben we tijdens de lockdown maaltijden verkocht. Nu voelt het alsof ze gestraft worden voor een eerlijke boekhouding."

"We hadden graag de schouders eronder gezet om te knallen."

Hoeveel ze moeten terugbetalen, wil Bosters niet zeggen: “Maar het is meer dan wij kunnen ophoesten.” De twee zijn trots op de 17,5 jaar in Mijn Keuken. De gasten reageren begripvol op het besluit van de eigenaren. Bosters opende in 2005 het restaurant, vijf jaar later ontving hij een Michelinster. Die behield het restaurant tot de sluiting. Hij vindt het zonde om dat in één klap weg te gooien. “Ja, maar wat moet ik dan? Wachten totdat het niet anders kan en iemand anders de keuze voor mij maakt?” Hij snikt, maar herpakt zichzelf snel. “Dit is niet uit vrije wil. We hadden graag de schouders eronder gezet om te knallen, maar dat perspectief is er niet. We wilden niet gedwongen moeten stoppen, dus hebben we de keuze zelf gemaakt.”

"We willen eerst hier de boel goed afsluiten."

De kok en sommelier willen nu tijd vrijmaken voor hun gezin en privéleven. Ook denken ze na over nieuwe ontwikkelingen, zoals een foodtruck op evenementen en het koken bij mensen thuis. “Maar we willen eerst hier de boel goed afsluiten, om ons daarna te focussen op het volgende.” Het is nog niet bekend wat er met het pand op de Markt in Wouw gaat gebeuren.