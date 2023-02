Kevin (22) gebruikt met carnaval geen taxi meer: 'Op de fiets is goedkoper'

Je carnavalspak, een glaasje bier en dat frietje met: trek je portemonnee maar voor een paar dagen lol en gein. Alles wordt rap duurder en we moeten ook tijdens carnaval op de kleintjes letten. Maar lukt dat wel? Vandaag in onze serie Duurder Leven de 22-jarige Kevin uit Helmond: "Besparen doe ik toch het meest op de leuke dingen, daar word je selectiever in."

Kevin is tweedejaars ICT-student bij Fontys in Eindhoven. Hij woont samen met zijn vriendin in Helmond.

Waar vier je carnaval deze dagen?

"We gaan met vrienden op stap in Eindhoven en Helmond. Niet naar een specifieke club ofzo, we gaan verschillende kroegen in.

Ga je de volle vijf dagen?

"Nee, nee, het varieert een beetje. Het ligt eraan wanneer de rest van mijn vrienden gaan en hoe lang we het volhouden. Over een dag of twee ben ik er wel klaar mee denk ik."

Een biertje kost in Eindhoven gemiddeld 3,50 euro, heeft dat nog gevolgen?

"Ik ga meestal door totdat het geld op is. Nu het zoveel duurder is geworden, gaan we van tevoren wel ergens indrinken voordat we de stad ingaan. Dan drink ik wat mixdrankjes en eenmaal in de stad meestal bier. Ik heb niet specifiek gespaard voor carnaval maar wel algemeen, dus ik gebruik wat van m’n spaargeld."

Wat merk je in het dagelijks leven dat het leven veel duurder is geworden?

"Je merkt het aan de boodschappen, die zijn duur geworden. We zijn dan ook op zoek naar een goedkopere supermarkt, onder alle supermarkten zit er wel verschil in prijs. Besparen doe ik toch het meest op de leuke dingen, daar word je selectiever in. En als we met een groep op stap gaan, zouden we normaal een taxi pakken. Maar nu pakken we de fiets. Het mag dan koud zijn, maar het scheelt wel geld. En we zijn nog steeds student."

Heb je een baantje waarmee je geld verdient?

"Ja, ik werk in een elektronicawinkel in Eindhoven. Die inkomsten heb ik wel echt nodig. Samen met mijn vriendin huur ik een appartement van de woningbouw in Helmond, dat kost ongeveer 600 euro per maand aan huur. Het is in Helmond wel goedkoper dan in Eindhoven, je krijgt in Helmond wat meer oppervlakte voor een lager bedrag."

Heb je nog een leuk pèkske aan?

"Ik ben als hippie verkleed, een mooi pak met wat accessoires erbij. Maar een pruik draag ik niet. Zo’n ding irriteert me gelijk het eerste uur al."

