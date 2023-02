Man (41) schiet ex neer: 9 jaar cel en contactverbod geëist

Tegen een man van 41 uit Roosendaal is negen jaar cel geëist, omdat hij volgens justitie geprobeerd heeft zijn ex-partner dood te schieten. Ook zou hij vijf jaar geen contact met haar mogen hebben. De 37-jarige vrouw werd vorig jaar februari in haar huis in Wouw neergeschoten. Ook haar nieuwe vriend werd beschoten. De rechtbank in Breda boog zich donderdag over deze zaak.

Een van de overburen hoorden hoe die dag de voordeur van de woning aan het Melleveld met grof geweld werd geopend. "Het leek erop dat de vrouw die er woont niet open wilde doen. Toen de deur uiteindelijk openvloog, is er meteen drie keer geschoten", vertelde een getuige tegen een verslaggever van Omroep Brabant. 'Brute aanval'

Justitie acht bewezen dat de man de vrouw meermalen heeft beschoten. Dat het slachtoffer deze ‘brute aanval’ heeft overleefd, is in de ogen van justitie alleen te danken aan adequate hulpdiensten. De vrouw zal wel blijvende lichamelijke en geestelijke klachten overhouden aan deze aanslag: ze is voor het leven getekend. Volgens het Openbaar Ministerie was de dochter van het vrouw getuige van een bloedbad. “Ik reken het de verdachte verder aan dat hij zich enkel heeft laten leiden door zijn eigen gevoelens. Hij heeft het belang van zijn eigen kinderen om met hun moeder op te groeien volledig opzij geschoven”, zo voegde justitie eraan toe. 'Tweede slachtoffer'

Uit onderzoek is verder gebleken dat de man ook heeft geschoten op de nieuwe vriend van het slachtoffer met wie hij het al eens aan de stok heeft gekregen. De officier: “Het maakte verdachte blijkbaar niet uit dat hij een tweede slachtoffer zou maken.”