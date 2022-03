Buurt geschokt na schietpartij: 'Ik hoop maar dat de vrouw het overleeft'

Drie schoten hoorden buurtbewoners toen maandagmiddag hun 39-jarige buurvrouw in Wouw werd neergeschoten. Tegen Omroep Brabant vertellen ze dat het haar ex was die op haar schoot. De vrouw raakte daarbij zwaargewond en ligt in het ziekenhuis. De verdachte is later door de politie opgepakt.

Een van de overburen hoorde hoe de voordeur van de woning met grof geweld werd geopend: "Het lijkt erop dat de vrouw niet open wilde doen. Toen de deur uiteindelijk openvloog is er meteen drie keer geschoten", zegt een getuige. De buurtbewoners zijn geschokt: "Wie schiet er nou op een vrouw, ik hoop dit nooit meer mee te maken", zegt een vrouw.

Kinderen

Grote zorgen zijn er in de buurt over het lot van de drie kinderen van het stel, waarvan er een zwaar gehandicapt is: "Hoe moet dat nu verder, de moeder ligt in het ziekenhuis en de vader is opgepakt", zegt een vrouw. Zij hoorde het slachtoffer gillen en schreeuwen na de schietpartij. "Ik ben gauw naar achteren naar de keuken gegaan. Ik ben echt geschrokken en kreeg vanavond bijna geen hap door mijn keel. Voor mij is dit een moordaanslag. Ik hoop maar dat de vrouw het overleeft."

In de anders zo rustige, kinderrijke buurt is de schok groot. Een buurtbewoner zag de dader na de schietpartij met capuchon wegrennen. "Er cirkelde een traumahelikopter boven de wijk en even later scheurde de politie met gillende sirenes weg. Ze zullen wel door hebben gekregen waar de dader was."

Plofgeluiden

Sommige buurtbewoners kunnen nog nauwelijks bevatten dat er in hun wijk is geschoten op klaarlichte dag: "Ik zat binnen en hoorde drie plofgeluiden. Ik dacht dat er iemand buiten aan het klussen was", zegt een man. In de wijk kent bijna iedereen elkaar, maar het stel waar de schietpartij was, had bijna geen contact met de buurt. "Ze komen ook niet uit Wouw, maar uit Roosendaal", zegt een man.

De politie was maandagavond druk bezig met onderzoek in de woning. In de gang, waar vermoedelijk is geschoten, waren mannen in witte pakken bezig met forensisch onderzoek. En voor het huis staat een grote trailer van de politie.

LEES OOK: Vrouw (39) ernstig gewond bij schietpartij in Wouw, verdachte opgepakt