Reddingswerkers terug na missie in Turkije: ‘De wanhoop blijft je bij'

Marco krijgt een stevige knuffel van zijn twee kinderen (Foto: Omroep Brabant). Familie en vrienden zwaaien naar de reddingswerkers (Foto: Rochelle Moes). Bij de ingang van de vliegbasis wacht ook de Turkse gemeenschap de hulpverleners op(Foto: Rochelle Moes). Volgende Vorige 1/3 Marco krijgt een stevige knuffel van zijn twee kinderen (Foto: Omroep Brabant).

Blij om weer thuis te zijn, maar met een dubbel gevoel zijn de Nederlandse reddingswerkers van het USAR-team donderdagmiddag teruggekomen uit Turkije. Ze werden op vliegbasis Eindhoven opgewacht door tientallen vrienden en familie, die ze als ware helden onthaalden met luid gejuich en spandoeken.

Een van die helden is Marco Gaebler uit Cuijk, die het team in Turkije aanstuurde. Hij deed al vaker dit soort reddingsacties, maar de situatie in Turkije maakte veruit de meeste indruk.

“Soms moesten ze besluiten te stoppen met graven omdat het nog dagen zou duren.

“De totale vernietiging die je aantreft is ongekend. Niet één huis is weg, maar hele steden zijn weg”, vertelt hij. “Je ziet mensen in de kou op straat leven. Rond een tonnetje met vuur wachtend op mensen die nog onder het puin liggen. Wellicht dood, misschien levend. Die wanhoop blijft wel bij.” Marco en zijn team zochten met honden naar slachtoffers. Ze hebben in totaal twaalf mensen en een hond levend onder het puin vandaan gehaald. Maar er moesten ook lastige keuzes gemaakt worden, legt woordvoerder Marcel van der Vugt uit. “Soms moesten ze besluiten te stoppen met graven omdat het nog dagen zou duren. En dat terwijl een familielid op straat zijn of haar geliefde onder het puin hoort schreeuwen. Dat is vreselijk.”

"Klinkt gek, maar ik heb nog nooit zo naar een biertje verlangd."

Als Marco de aankomsthal binnenloopt, wordt hij omhelst door zijn vrouw en kinderen. Ook zij zijn blij dat hij weer thuis is. “Het was ongelofelijk om mee te maken, want je partner zit wel in bizar gebied”, vertelt Lia Gaebler. “Ze hebben een supermooie prestatie neergezet, maar tegelijkertijd hebben ze zoveel duizenden mensen niet kunnen redden. Ik ben blij dat ik die beslissing niet heb hoeven nemen.” Het contrast is groot, maar eenmaal terug in Nederland pakt Marco zijn gewone leven weer op. Inclusief carnaval. “Ik ben een Brabander en kan niet wachten tot ik morgenavond rondje Cuijk ga doen. Dat klinkt gek, maar ik heb nog nooit zo naar een biertje verlangd als deze keer.”