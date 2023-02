PSV na forse nederlaag bij Sevilla (3-0) dicht bij uitschakeling

PSV is in de Europa League dicht bij uitschakeling. De Eindhovenaren verloren in de de eerste knock-outronde met liefst 3-0 bij Sevilla, de huidige nummer 12 van Spanje. De return in het Philips-stadion, waar een plek in de achtste finales te verdienen is, volgt over een week.

De ruime nederlaag is een tegenvaller voor PSV, dat na een slechte periode in januari juist dacht de weg omhoog weer gevonden te hebben. PSV behaalde in de laatste drie competitieduels 7 punten en plaatste zich voor de kwartfinales van de KNVB-beker. Zondag wacht in de Eredivisie de lastige uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

Aardig begin

PSV begon nog wel aardig in Spanje en had in de beginfase een overwicht. Ismael Saibari kreeg in de 10e minuut de eerste kans, maar vanuit een vrij lastige hoek stuitte hij op de Marokkaanse doelman Bono. Saibari kreeg van trainer Ruud van Nistelrooij de voorkeur boven Johan Bakayoko, die zaterdag tegen FC Groningen (6-0-winst) nog basisspeler was. Thorgan Hazard verdween ook uit het basisteam. De van Borussia Dortmund gehuurde Belgische aanvaller is qua fitheid nog niet klaar voor het spelen van hele wedstrijden. Guus Til mocht in zijn plaats meedoen.

Sevilla kwam, naarmate de eerste helft vorderde, beter in de wedstrijd. De Kroatische middenvelder Ivan Rakitic zorgde vanuit dode spelmomenten voor gevaar.

Bal verspeeld in blessuretijd

Uitgerekend Luuk de Jong leidde de nederlaag van PSV in. De spits, die Sevilla drie jaar terug de Europa League bezorgde door in de finale tegen Internazionale (3-2) twee keer te scoren, verspeelde in de blessuretijd van de eerste helft onnodig de bal. Na een voorzet van aanvoerder Jesús Navas kwam Youssef En-Nesyri voor André Ramalho en hij schoot over de grond raak: 1-0.

Sevilla-coach Jorge Sampaoli bracht na rust Lucas Ocampos in de ploeg. De Argentijn werd dit seizoen aan Ajax verhuurd, maar dat liep op niets uit. Ocampos keerde daardoor vorige maand alweer terug bij Sevilla. De aanvaller verdubbelde in de 50e minuut op fraaie wijze de voorsprong door de bal met zijn ene been uit de lucht aan te nemen en met zijn andere via de binnenkant van de paal te scoren. Kort daarna gaf Ocampos de assist bij de 3-0 van Nemanja Gudelj, die in Nederland bij NAC, AZ en Ajax speelde.

Verder leed bleef PSV bespaard, maar zelf wisten ze ook niet te scoren. Joey Veerman raakte nog wel de paal.

LEES OOK: Het is de komende weken 'do or die' voor PSV