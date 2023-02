Kijk hier 2 Uurkes Vurgloeie terug

Voordat vrijdagmiddag het officiële startschot van het carnaval werd gegeven met 3 Uurkes Vurraf, was het al feest in Omroep Brabants eigen Roeptoetgat. Met 2 Uurkes Vurgloeie kon iedereen alvast in de stemming komen. Hier kun je het festijn terugkijken.

Ron Vorstermans Geschreven door