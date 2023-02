125 kikkers, padden en salamanders gered in Heeze: 'Ze zijn prachtig!'

Vrijwilligers hebben alleen al op deze vrijdag precies 109 kikkers, padden en zestien salamanders gered in Heeze. Op die manier voorkomen ze dat de diertjes bruut worden platgereden worden door voorbijrazende auto's op de Somerenseweg. "Dit is ongekend", weet vrijwilliger Hans Teeven.

Negentien emmers staan er naast de weg waar 80 kilometer per uur gereden mag worden. De weg heeft al menig amfibie bruut het leven gekost. "Mensen rijden alles kapot. Dat kan ik niet laten gebeuren", zegt Teeven, die voor dag en dauw opstaat. "Ze zijn zo kwetsbaar en teer. Zo'n salamander weegt anderhalve gram."

"Een heikikker!", roept Ben Pollmann van de lokale natuurvereniging enthousiast. "Ze zijn prachtig!", voegt hij eraan toe terwijl hij boven de emmer ahngt. Hans maakt ondertussen driftig aantekeningen. "Dit is gewoon wauw! Al die verschillende kleuren en vormen. De spanning is steeds enorm: wat zit er in de emmer?"