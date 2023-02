Tom begint zijn eigen carnavalsvereniging: 'En nu gaan we op ledenjacht'

Tom van der Zanden (21) uit Mierlo heeft een eigen carnavalsvereniging opgericht: ’t Lampegats Lempke. Samen met zijn ouders en vrienden trapte hij z’n vereniging af op 11-11-22. En de komende dagen gaan ze op ledenjacht. Want als carnavalsverenigingen verdwijnen, ziet carnaval er volgens hem heel anders uit.

Het volksfeest is Tom met de paplepel ingegoten. Ieder jaar staat hij dan ook minstens vijf dagen paraat om het feest der zotten te vieren. Dat mogen van hem best meer dagen zijn, daar is hij niet vies van. En met een eigen carnavalsvereniging ligt dat wel voor de hand. “Ik liep al langer met het idee en heb ’t vaak geroepen. Het begon met een Facebookpagina waar we van alles op plaatsten, daar kregen we zoveel reacties op. Mensen dachten dat we de officiële Lampegat-pagina waren. Toen wist ik: hier moeten we iets mee.”

“Carnaval is lastig uit te leggen, het is eigenlijk een soort van Kerstmis."

Hij ging met z’n ouders om de tafel zitten en samen besloten ze om op de ‘elfde van d’n elfde’ een echte carnavalsvereniging op te richten in Eindhoven. Ook twee vrienden sloten zich aan. “Dat is het officiële startsein geweest, de komende dagen met carnaval willen we leden werven door flyers uit te delen en met mensen te praten.” Wat maakt carnaval voor hem zo speciaal? “Carnaval is lastig uit te leggen, het is eigenlijk een soort van Kerstmis. Eigenlijk wil je al veel te vroeg carnavalsmuziek draaien. Je kijkt er zo erg naar uit! Na vijf dagen denk je ook: het is goed geweest. Maar binnen de kortste keren heb je dan alweer zin in carnaval.” Hij geniet van de muziek en van de mensen die het eeuwenoude feest met hem vieren. “Dat zijn vaak mensen die ik de rest van het jaar nauwelijks spreek. Met carnaval zie je ze vijf dagen lang en heb je urenlange gesprekken. In het begin van de middag zijn dat nog wel redelijke gesprekken, ’s avonds na wat biertjes iets minder.” Wat hem betreft zou het feest zelfs landelijk gevierd mogen worden. "Maar dan moeten we nog wel wat mensen een spoedcursus geven hoe je carnaval viert, want vaak snappen ze er niet veel van."

“Ik denk dat carnaval een heel ander smaakje krijgt als er geen carnavalsverenigingen meer zijn."

Tom is positief over de haalbaarheid van z’n plannen. Al weet hij dat een carnavalsvereniging niet het meest sexy imago heeft. “Ik denk dat carnaval verandert als er geen carnavalsverenigingen meer zijn. Het is belangrijk dat het blijft bestaan, dat oudere clubs behouden blijven of juist nieuwe ontstaan.” Wat de vereniging precies gaat doen, ligt nog open, maar Tom wil wel activiteiten gaan organiseren in Eindhoven. “Als we een plek vinden waar we terecht kunnen. Ook meelopen met een carnavalsoptocht lijkt me wel wat. Dan geef je toch weer wat publiciteit aan je club.” Mensen met interesse voor ’t Lampegats Lempke kunnen terecht op hun website. Wie gegevens achterlaat, blijft op de hoogte van het vervolg. “We gaan kijken hoe het er dan verder uit gaat zien. Al zouden er maar drie leden bij komen, we weten er altijd wat van te maken.”