Dancefeest Karnaval Festival mag doorgaan, ondanks klachten van abdij

Het hardstyle carnavalsfeest Karnaval Festival mag zaterdag en zondag doorgaan in Moergestel. Dat was nog spannend want de abt van abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot had een kort geding aangespannen. Het trappistenklooster wilde dat de gemeente de vergunningen voor het dancefeest zou intrekken. Dat zou een enorme strop betekenen voor de festival organisatie. Het festivalterrein ligt op anderhalve kilometer van de abdij.

Karnaval Festival kan zaterdag gewoon 18.500 bezoekers ontvangen en zondag 17.000. Abt Dom Isaac Majoor vindt dat er te veel geluidsoverlast wordt veroorzaakt voor de abdij en de omliggende natuurgebieden. Ook twijfelt hij aan de stikstofberekeningen die festivalorganisatie heeft laten maken. Daarom wilde hij dat de afgeven vergunningen door de gemeente Oisterwijk zouden worden ingetrokken.

Vluchtelingen zijn angstig

Wat ook meespeelt volgens de abt is dat in het klooster veel vluchtelingen opgevangen worden. "We hebben zowel Oekraïners als asielzoekers. Als het luchtalarm getest wordt, duiken ze onder tafel. Ook vuurwerk dat tijdens het festival wordt afgestoken, maakt ze heel bang", legt dom Isaac Majoor uit die zelf de verdediging voert tijdens het kort geding.

De trappistenabdij van Koningshoeven heeft als slogan 'proef de stilte'. Dat staat haaks op het Karnaval Festival. Dom Isaac Majoor geeft aan dat het oude klooster heel gehorig is. De festivalorganisatie zegt dat ze alle geluidsoverlast heeft doorgerekend en dat ze binnen alle geldende normen blijft. Volgens onderzoek van een ecoloog zou de harde muziek de wilde dieren in de aangrenzende natuurgebieden niet ernstig verstoren.

'Weinig met carnaval te maken'

De abt vindt dat Karnaval Festival maar weinig met carnaval te maken heeft. "Het is gewoon een dancefestival, een uitbreiding van het festivalseizoen. Tijdens het proefdraaien trilden hier de lampen in de kerk." Dat het klooster en de omgeving maar één keer per jaar overlast ervaren betwist hij. "Wij kunnen de nabijgelegen roeibaan, Intents festival in Oisterwijk en alle evenementen op de Beekse Bergen ook duidelijk horen."

Bij Intents, de organisatie achter Karnaval Festival zijn ze geschrokken van het kort geding. Toen het festival in 2020 nog werd gehouden op 't Draaiboompje in Moergestel, werd de tweede dag afgelast door het slechte weer. In 2021 werd het evenement niet georganiseerd en 2022 moest door het omikronvirus alles op het laatste moment afgelast worden.

"Het zou een enorme teleurstelling zijn als het festival niet doorgaat", vertelt festivalbaas Remko Hermans voor de rechter. "Na de coronajaren hebben we geen vet meer op de botten. Dus als Karnaval Festival afgelast wordt, krijgen de bezoekers hun geld terug en blijft er niets over voor het personeel en de leveranciers die al kosten hebben gemaakt."

'Nieuwste technieken'

Hermans moest de opbouwploeg donderdag een beetje moed inspreken vanwege het kort geding. "We staan er als Intents juist om bekend dat wij heel erg met duurzaamheid en het beperken van de overlast bezig zijn. We investeren veel geld in de nieuwste technieken en willen altijd in overleg met de omgeving."

Na een beraad van enkele uren besloot de rechter dat de afgegeven vergunningen in orde zijn. De geluidsoverlast en stikstofuitstoot vallen op papier binnen de normen. Wel moet het festival 's avonds bij de slaapvertrekken van het klooster gaan meten of de geluidsoverlast binnen de grenzen blijft. Al direct na de zitting wisselen de abt en festivaldirecteur nummers uit zodat ze voortaan goed met elkaar in contact blijven.