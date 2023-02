Bakstenen laten los bij flatgebouw Oss en vallen meters naar beneden

Bij een flatgebouw aan de Medicijnstraat in Oss zijn vrijdag bakstenen losgekomen van een balkon en tientallen meters naar beneden gevallen. Bewoners hoorden knallen en waarschuwden de brandweer. "Het is levensgevaarlijk, er lopen gewoon mensen daar op de stoep."

De bewoonster van het appartement was ook thuis maar dacht eerst dat het geluid van verderop kwam, waar ze met verbouwingswerkzaamheden bezig zijn. Ze besloot toch een kijkje te nemen en ontdekte toen dat aan de bovenkant van haar balkon meerdere bakstenen waren losgekomen.

Hoe de stenen los zijn gekomen, is niet duidelijk. Het flatgebouw is volgens een 112-correspondent ongeveer acht jaar oud. Medewerkers van woonbedrijf Brabant Wonen zijn aanwezig om de schade te controleren. Of er meer bakstenen los zitten in de gevel, is nog niet bekend.

De brandweer heeft met een hoogwerker de loszittende stenen verwijderd. Niemand raakte gewond.