Mannen opgelicht op chatsites: in de val gelokt met seks of pikante beelden

Jonge mannen hebben tussen maart en mei 2020 een groot aantal mensen online opgelicht. Ze lieten mannen voorschotten betalen voor seks of seksueel getinte beelden. Daarna deden zich voor als politieagent en lieten de kopers geloven dat ze kinderporno hadden gekocht, waarvoor ze een boete moesten betalen. Een 22-jarige man uit Eindhoven kreeg een jaar celstraf. Een 21-jarige Veldhovenaar krijgt 54 dagen cel en een taakstraf van 120 uur.

De mannen deden zich op verschillende chatwebsites voor als meisje of vrouw. Daar boden zij seks en erotisch getint beeldmateriaal aan. Aan geïnteresseerde kopers vroegen ze dan eerst om een aanbetaling, maar het beloofde beeld of de beloofde seks kwamen er niet van.

Dubbele oplichting

In plaats daarvan benaderden de verdachten de kopers opnieuw. Ze deden zich dan voor als politieagent en lieten de kopers geloven dat ze kinderporno hadden gekocht. Het zou allemaal goedkomen: als ze aan hun de boete zouden betalen, dan zouden ze onder een straf uitkomen. Ook die betaling kwam op de bankrekening van de verdachte terecht.

De rechtbank in Den Bosch denkt dat de mannen op deze doortrapte wijze in korte tijd veel slachtoffers maakten. Er zijn heel veel mannen op deze manier benaderd. Veel slachtoffers hebben geen aangifte gedaan. De rechtbank denkt dat dat komt omdat de oplichters bewust kwetsbare slachtoffers uitzochten, zodat de kans dat ze aangifte zouden doen klein was.

Afpersing en geweld

Het bleef helaas niet bij die slinkse dubbele oplichting. De mannen hebben zich bij andere slachtoffers ook schuldig gemaakt aan afpersing. Sommige slachtoffers zouden zijn gedwongen geld over te maken, omdat de oplichters anders een naaktfoto online zouden plaatsen.

Bij weer een ander slachtoffer maakten ze een seksafspraak. Als het slachtoffer dan kwam opdagen, werden ze gedwongen geld te geven. Vaak gebruikten ze daar geweld bij, of dreigden ze geweld te gebruiken.

Opnieuw de fout in

In het geval van de 22-jarige Eindhovenaar vindt de rechtbank Oost-Brabant een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden op zijn plaats. De oplichter was namelijk door de rechtbank in Gelderland al eerder veroordeeld voor soortgelijke delicten. Daarom verwacht de rechtbank dat de kans groot is dat hij opnieuw de fout in gaat.

Bij de 21-jarige Veldhovenaar is de rechter wat milder. De rechtbank houdt er rekening mee dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, omdat hij een vorm van autisme heeft. De 54 dagen heeft hij al uitgezeten in voorarrest. Daar bovenop krijgt hij 306 dagen voorwaardelijk, die hij moet uitzitten als hij opnieuw in de fout gaat. Naast de taakstraf moet hij wel meewerken aan een begeleidingstraject. Daarmee wordt hopelijk voorkomen dat hij zich opnieuw misdraagt.