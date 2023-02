Geen uitpubliek bij FC Den Bosch-Willem II en FC Den Bosch-ADO

Bij de wedstrijden Den Bosch-Willem II en Den Bosch-ADO Den Haag mogen geen uitsupporters aanwezig zijn. Dat meldt FC Den Bosch vrijdagmiddag. Het besluit viel na overleg tussen de burgemeester, justitie, politie en FC Den Bosch.

De wedstrijd tegen Willem II is op zondag 26 februari. De wedstrijd tegen ADO vindt een week later plaats.

Mis tegen Willem II

Het besluit is volgens de club genomen 'nadat het eerder dit seizoen misging tussen supporters van beide clubs in Tilburg'. De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie werd lange tijd gestaakt na rellen op de tribune. De ME ontruimde daarop het vak met de supporters van FC Den Bosch.

Na ruim een kwartier spelen werd de wedstrijd tussen Willem II en FC Den Bosch stilgelegd. Supporters gooiden vuurwerk op het veld en naar elkaar. Daarop besloot de politie in te grijpen.

