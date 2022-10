Willem II over rellen in derby tegen FC Den Bosch: 'Inktzwarte avond'

Wachten op privacy instellingen... Vuurwerk op het veld bij Willem II tegen FC Den Bosch (foto: Orange Pictures). Volgende Vorige 1/2 Voetbalduel Willem II-FC Den Bosch lange tijd gestaakt vanwege ongeregeldheden

Willem II kijkt met een vervelend gevoel terug op de wedstrijd tegen FC Den Bosch vrijdagavond. De club spreekt over een 'inktzwarte avond'. De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie werd lange tijd gestaakt na rellen op de tribune. De ME ontruimde daarop het vak met de supporters van FC Den Bosch.

Suzan van Loenen

Na ruim een kwartier spelen werd de wedstrijd tussen Willem II en FC Den Bosch stilgelegd. Supporters gooiden vuurwerk op het veld en naar elkaar. Daarop besloot de politie in te grijpen. Wangedrag

"Het had een mooie voetbalavond moeten worden voor alle supporters die met goede bedoelingen naar het stadion kwamen", stelt Willem II zaterdagochtend. "Vooral voor onze jongste supporters vinden wij het ontzettend vervelend dat zij getuige zijn geweest van deze ongeregeldheden en het wangedrag." Tijdrovende taak

Om de rust in het stadion terug te laten keren werd besloten om het bezoekersvak met supporters van FC Den Bosch te ontruimen. "Het was de meest veilige en verstandige keuze om de supporters van FC Den Bosch terug naar huis te sturen. Het was een zorgvuldige en tijdrovende taak van de ME, politie en beveiligers om alle bezoekers uit het stadion te krijgen." Excuses

Pas toen de laatste FC Den Bosch-supporters het stadion uit waren, werd besloten dat de wedstrijd hervat kon worden. Dit was rond kwart voor tien. Willem II biedt excuses aan voor het laat informeren van het publiek. De komende tijd worden de gebeurtenissen van vrijdagavond geëvalueerd samen met de gemeente, het Openbaar Ministerie, de politie en beide voetbalclubs. Stadionverbod

Supporters die vuurwerk hebben gegooid of op een andere manier geweld hebben gebruikt, worden opgespoord. Zij kunnen volgens de club een forse boete of een stadionverbod verwachten. FC Den Bosch laat weten na het weekend met een reactie te komen. Beelden van de rellen:

