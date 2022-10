Rellen bij Willem II-FC Den Bosch vooraf aangekondigd en toch ging het mis

Martin van Geel (foto: VI Images) Supporters gooiden vrijdagavond vuurwerk op het veld en naar elkaar (foto: OrangePictures). Volgende Vorige 1/2 Martin van Geel (foto: VI Images)

Er waren voorafgaand aan de wedstrijd Willem II-FC Den Bosch signalen dat er rellen zouden komen. Dit laat algemeen directeur Martin van Geel van Willem II zaterdag weten aan Omroep Brabant. Om die reden zijn verschillende maatregelen genomen, maar desondanks ging het mis. "We waren, zo dachten we, goed voorbereid", aldus Van Geel.

"Het was de hele week vanuit Den Bosch al aangekondigd dat er gereld zou gaan worden", laat Van Geel de ochtend na de ongeregeldheden weten. "Dat er van alles en nog wat zou gaan gebeuren dat niets met voetbal te maken heeft. Daarop hebben wij alle maatregelen genomen die we konden nemen. Zo waren er containers geplaatst zodat er looplijnen ontstonden en was er een goede coördinatie met de veiligheidscoördinator van FC Den Bosch. Ook met de gemeente en de politie was er veelvuldig contact. Dus we waren, dachten wij, voorbereid. Maar tegen dit soort vandalisme is eigenlijk weinig te doen. Helaas."

"De sfeer in ons stadion is eigenlijk altijd fantastisch."

Grote vraag is waarom, op basis van deze informatie, niet op voorhand besloten is de Bossche fans niet toe te laten. Volgens de Willem II-directeur is deze optie van tevoren wel met FC Den Bosch en de gemeente Tilburg besproken. "Maar ja, het ging om aankondigingen", legde Van Geel uit. "Er is toch besloten het duel op deze manier te laten plaatsvinden. Waarom? Omdat hier bij Willem II eigenlijk al jarenlang weinig of nagenoeg niks gebeurt. Dit zijn uitzonderingen. Wedstrijden worden hier altijd goed georganiseerd, in goede harmonie. De sfeer in ons stadion is eigenlijk altijd fantastisch. Dit is een grote uitzondering. Als dit zou elke thuiswedstrijd zou gebeuren, zou je er wat harder in kunnen staan. Maar nogmaals, het waren aankondigingen. Dan moet je afwachten in hoeverre zoiets daadwerkelijk gebeurt. Maar achteraf kun je zeggen: de FC Den Bosch-fans niet toelaten was beter geweest."

"De politie was extra alert."

Een woordvoerder van de gemeente Tilburg bevestigt dat er vooraf signalen waren dat het mis kon gaan. "De politie was daarom extra alert en heeft adequaat kunnen handelen. Er is overleg geweest met de clubs, het Openbaar Ministerie en de politie en in dat overleg zijn maatregelen genomen." Wat voor maatregelen dat precies zijn, wil ze niet zeggen. Ze laat weten dat uit de evaluatie moet blijken of de maatregelen genoeg geholpen hebben. Burgemeester Theo Weterings van Tilburg noemt de ongeregeldheden 'onacceptabel'. In het stadion werden vernielingen aangericht, brandjes gesticht, er werd met vuurwerk en voorwerpen gegooid.

"Het is niet aan de KNVB om vooruit te lopen op de tuchtcommissie."

Woordvoerder Bram Groot van de KNVB laat weten dat de ongeregeldheden in het Koning Willem II-stadion ook door de Nederlandse voetbalbond onderzocht worden. "Dit zal in eerste instantie gebeuren door de tuchtcommissie, onafhankelijk van de KNVB. Er zijn wedstrijdrapportages opgemaakt, verklaringen opgesteld door beide clubs en de scheidsrechter over wat er precies gebeurd is. Aan de hand daarvan gaat de tochtcommissie hiernaar kijken. Daarna kunnen we pas meer zeggen." Op het feit dat opnieuw fans van FC Den Bosch betrokken zijn bij zulke ongeregeldheden, wil de woordvoerder niet ingaan. "Dit soort zaken moet eerst goed onderzocht worden. Daar hebben we de aanklager voor, die alle gegevens verzamelt en de tuchtcommissie die dit helemaal gaat uitzoeken. In het licht daarvan is het niet aan ons om daarop vooruit te lopen en harde uitspaken te doen."

"FC Den Bosch is klaar met de rotte appels."

FC Den Bosch laat in een verklaring weten dat de club klaar is met 'de rotte appels in de achterban'. "FC Den Bosch neemt permanent afscheid van mensen die volharden in overlast gevend of crimineel gedrag. 'Supporters' die onze collectieve taal niet willen leren, verzwakken de club en zijn niet langer welkom." LEES OOK: Willem II over rellen in derby tegen FC Den Bosch: 'Inktzwarte avond'