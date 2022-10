FC Den Bosch is na rellen klaar met gedrag van 'rotte appels in achterban'

FC Den Bosch neemt afstand van het wangedrag van supporters vrijdagavond tijdens de wedstrijd tegen Willem II. In een reactie stelt de club dat een deel van de achterban 'zich in het stadion van Willem II van zijn slechtste kant liet zien'.

De club is klaar met de 'rotte appels die de muziek bepalen tijdens wedstrijden'. "Voor wie toegankelijk en veilig voetbal moedwillig ondermijnt, is geen plaats op de tribunes. Waar je van houdt, dat laat je niet kapotmaken." FC Den Bosch-supporters moesten vrijdag het uitvak in het stadion van Willem II verlaten nadat er rellen ontstonden op de tribune.

FC Den Bosch is klaar met een deel van de achterban, zo laat de club weten in een verklaring. "FC Den Bosch neemt permanent afscheid van mensen die volharden in overlast gevend of ronduit crimineel gedrag. ‘Supporters’ die onze collectieve taal niet willen leren, verzwakken de club en zijn niet langer welkom. Voor deze mensen zijn alle tweede kansen verspeeld."

Na het weekend worden de gebeurtenissen verder in kaart gebracht. "Bij wedstrijden tussen regioclubs hoort een gezonde rivaliteit, beleving en spanning. Op de grens mag, erover nooit."

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch sluit zich in een reactie aan bij de voetbalclub. "Voetbalwedstrijden horen plaats te vinden in een veilige omgeving en sportieve sfeer. Geweld rond voetbalwedstrijden past niet in dat beeld en wordt ook niet getolereerd."

Het ging vrijdagavond al na een kwartier mis op de tribune in Tilburg. Supporters gooiden vuurwerk naar het veld en elkaar. Ook is op beelden te zien hoe supporters van FC Den Bosch uit het uitvak breken.