A58 in richting van Eindhoven hele dag dicht nadat vrachtwagen man doodreed

De snelweg A58 (Tilburg-Eindhoven) zal nog de hele avond bij Moergestel afgesloten blijven. Dit meldt Rijkswaterstaat. Dat komt door een dodelijk ongeluk eerder op de middag. Een man werd toen op de vluchtstrook aangereden door een vrachtwagen en kwam hierbij om het leven. Pas als het politieonderzoek klaar is, kunnen de schoonmaak- en reparatiewerkzaamheden beginnen.

Volgens de politie stond of liep het slachtoffer bij zijn auto met aanhanger toen het ongeluk gebeurde. Hij had de wagen op de vluchtstrook geparkeerd. De bestuurder van de vrachtwagen heeft hem mogelijk over het hoofd gezien.

Tegen de vangrail

Nadat de man was aangereden, botste de vrachtwagen tegen de personenauto. Daarna raakte de truck de vangrail en kwam in de berm tot stilstand. De vrachtwagenchauffeur en een vrouw die in of bij de personenauto stond, raakten niet gewond en zijn behoorlijk geschrokken. Het is niet bekend waar het slachtoffer vandaan komt.

Na het ongeluk werd één rijstrook afgesloten. In afwachting van de traumahelikopter werd al snel besloten de hele weg af te sluiten. Dat gebeurde om twee uur vanaf knooppunt De Baars. Ook andere hulpdiensten waren snel op de plek waar het ongeluk gebeurde.

Saneren en leegzuigen

Het verkeer in de richting van Eindhoven moet dus de hele dag nog rekening houden met een omleiding. Eerst moet de vrachtwagen worden geborgen, dan moet de grond worden gesaneerd en vervolgens de sloot worden leeggezogen in verband met diesel die was gelekt. Dit alles zal de hele avond in beslag nemen, zo meldt Rijkswaterstaat.

Het verkeer in de richting van Tilburg wordt omgeleid, om te voorkomen dat de kijkersfile die al ontstaan is, nog langer wordt. Het verkeer wordt geadviseerd via de A2 en A65 om te rijden. Tussen Best en Moergestel stond rond drie uur een file van 12 kilometer wat tot bijna een half uur extra reistijd leidde.