Willem II ontsnapt aan nederlaag bij Heracles, TOP Oss klopt FC Eindhoven

Willem II heeft ternauwernood, maar verdiend een punt overgehouden aan de uitbeurt tegen Heracles Almelo. De Tilburgse runner-up in de Keuken Kampioen Divisie speelde met 1-1 gelijk.

Van de andere Brabantse ploegen die op deze 25e speeldag in actie kwamen, wist alleen TOP Oss een overwinning te boeken. De nummer voorlaatst van de ranglijst won de Brabantse derby tegen FC Eindhoven met 2-0. Het betekende de vierde nederlaag op rij voor de blauwwitten.

Heracles Almelo - Willem II 1-1

Heracles en Willem II deden weinig voor elkaar onder. De formatie uit Almelo dankte haar enige treffer aan Antonio Satriano, die in de 27e minuut succesvol was. Willem II dacht in de 69e minuut op gelijke hoogte te kunnen komen, maar scheidsrechter Jochem Kamphuis had hands geconstateerd bij één van de Tilburgse spelers. De bal raakte echter de rug van Jeremy Bokila. In de 88e minuut kon Willem II toch juichen, toen Jizz Hornkamp de 1-1 binnen kopte.

Willem II zakt door het gelijkspel naar de vijfde plaats, VVV-Venlo is nu de nummer vier.

TOP Oss - FC Eindhoven 2-0

Op gelukkige wijze kwam TOP Oss aan de leiding. Een afstandsschot van Thijs van Leeuwen werd zodanig van richting veranderd door een speler van FC Eindhoven dat keeper Nigel Bertrams kansloos was. Het doelpunt viel in de 66e minuut. Drie minuten later werd het duel beslist door een treffer van Jearl Margaritha, hij wipte de bal knap over Bertrams. Zo is er aan de vrije val van FC Eindhoven, dat zo goed aan de competitie was begonnen, nog steeds geen eind gekomen. De ploeg was ook in Oss aanvallend machteloos: kansen waren er wel, maar doelpunten bleven uit. TOP was veel effectiever en kan met goede zin carnaval gaan vieren.

Het duel stond onder leiding van de eveneens uit Brabant afkomstige Michael Eijgelsheim. De arbiter uit Oirschot had het duel onder controle en gaf een gele kaart aan Lorenzo Pique (TOP Oss) en Mawouna Amevor (FC Eindhoven).

Jong AZ - FC Den Bosch 3-1

Eén van de leukste wedstrijden deze avond werd afgewerkt in Alkmaar, al was dat vooral de verdienste van Jong AZ. Ricuenio Kewal opende al in de 7e minuut de score en zag vervolgens in de 40e minuut dat zijn ploeg door een eigen doelpunt van Joey Konings op 2-0 kwam. Konings is clubtopscorer van FC Den Bosch. Hij onderstreepte dat nog voor rust door de 2-1 op zijn naam te schrijven. Na de pauze was het Kewal, die de eindstand op 3-1 bepaalde.

Almere City FC – Helmond Sport 0-0

Als er één ploeg had moeten winnen in Almere, dan was dat Helmond Sport wel geweest. Het was en bleef echter 0-0. Minpuntje aan Helmondse zijde: liefst vijf spelers kregen een gele kaart al zegt dat ook iets over de inzet van de equipe van trainer Bob Peeters.

Telstar - Jong PSV 1-1

Jong PSV mocht blij zijn met het punt dat het overhield aan de reis naar Noord-Holland. Telstar kwam beter voor de dag, maar wist het overwicht in slechts één doelpunt tot uitdrukking te brengen. Dat viel in de 3e minuut en David Min nam die voor zijn rekening. Simon Colyn maakte in de 48e minuut gelijk.