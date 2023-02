A58 weer open na afsluiting om dodelijke aanrijding

Even voor 22.00 uur is een rijstrook van de snelweg A58 richting Eindhoven weer vrijgegeven voor verkeer. De weg was sinds vrijdagmiddag dicht vanwege herstelwerkzaamheden na een dodelijk ongeval.

Door het ongeval is een 68-jarige man uit België om het leven gekomen doordat hij werd aangereden door een vrachtwagen. De 57-jarige vrachtwagenchauffeur uit Hongarije is aangehouden, meldt de politie. De bestuurder van de auto kwam om het leven nadat hij op de vluchtstrook stil was gaan staan en was uitgestapt. Hij werd geraakt toen hij bij de aanhanger achter zijn auto stond. De chauffeur van de truck kwam met de schrik vrij, evenals de vrouw die in hetzelfde voertuig als het slachtoffer zat. Rond middernacht verwacht Rijkswaterstaat helemaal klaar te zijn met de laatste herstelwerkzaamheden. LEES OOK: A58 in richting van Eindhoven hele dag dicht nadat vrachtwagen man doodreed