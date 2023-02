Vrachtwagenchauffeur op vrije voeten na dodelijke aanrijding A58

De Hongaarse vrachtwagenchauffeur (57), die betrokken was bij de dodelijke aanrijding op de A58 bij Moergestel vrijdag, is weer op vrije voeten. Hij werd na de aanrijding aangehouden, maar mocht na het afleggen van een verklaring weer gaan. "Hij blijft uiteraard wel verdachte", benadrukt een politiewoordvoerder zaterdagochtend.

"We houden verdachten enkel vast als dat nodig is voor het onderzoek", legt de politiewoordvoerder uit. "Na het afleggen van de verklaring was daar geen noodzaak meer toe."

Achter stilstaande auto

Bij de aanrijding kwam een 68-jarige man uit België om het leven. Hij werd op de vluchtstrook aangereden door de vrachtwagenchauffeur. Hoe het mis kon gaan, wordt onderzocht.

Volgens de politie stond het slachtoffer bij de aanhanger achter zijn stilstaande auto toen het ongeluk plaatsvond. Waarom hij de auto op de vluchtstrook had stilgezet, is niet bekendgemaakt.

Een vrouw, die bij het slachtoffer in de auto zat, raakte bij de aanrijding niet gewond.

Afsluiting

Na de aanrijding was de weg bij Moergestel een tijd lang afgesloten. Pas rond middernacht was Rijkswaterstaat klaar met alle herstel- en opruimwerkzaamheden.

